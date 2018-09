Lihtsamate ametikohtade jaoks pole välistööjõud praegu lahendus

Ainult tellijale

Allan Rajavee 18. september 2018, 15:50

Ainult tellijale

Eesti tööturul valitseb tugev tööjõupuudus. Kui riik soodustab rändepoliitikaga tippspetsialistide karjääri Eestis, siis lihtsamat rakendust otsivate töötajate sissetoomine ei tasu enda lihtsalt ära, tõdes kinnisvarahooldusettevõtte SOL Balticsi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski.

„Lihtsamate töökohtade nõudlus tööjõuturul on hästi kesine, mis tähendab, et välistööjõu kaasamine lihtsamate tööde puhul on kindlasti läbi käinud,“ ütles Gorobinski. Teisalt nentis ta, et seda võimalust piiravad riiklikult välistööjõu kasutamisele sätestatud piirangud.

SOLi personalijuhi sõnul pole nende ettevõttel probleemi uute töötajate lõimimisega. Ettevõttel on aastatepikkune kogemus venekeelse tööjõu koolitamise ja rakendamisega. Samuti on hakatud üha rohkem rakendama inglise keelt kõnelevaid inimesi, kes integreeritakse personali hulka samuti koolituste kaudu. „Me ei tasusta ettevõttes inimesi vastavalt rahvusele. Kõigile on täiesti võrdsed võimalused ning lähtume eelkõige inimese kompetentsist, tahtest ja potentsiaalist,“ toonitas Gorobinski.

Kuna välistööjõu eksportimine pole peaasjalikult kinnisvarahaldusega tegelevale ettevõttele jõukohane, peab ka SOL leidma enda töötajaid vanemaealiste seast. „Pakume inimestele paindlikku ja osalist tööaega. Vanemal inimesel ei pruugi olla soovi ega jaksu töötada täistööpäeva, kuid kui tal on soov töötada kas või paar tundi päevas, siis olemegi pakkunud võimalust töötada osaajaga,“ kinnitas Gorobinski.