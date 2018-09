Eelarvenõukogu soovitab veel 50 miljonit kärpida

Äripäev 24. september 2018, 12:11

Eelmisel nädalal valitsuses põhimõttelise heakskiidu saanud eelarve tuleks struktuurse tasakaalu asemel tuua struktuursesse ülejääki, mis tähendaks kevadega võrreldes mitte 50 vaid 100 miljoni euro kärpimist, leiab eelarvenõukogu.

Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi on valitsussektori eelarvepositsioon 2019. aastal struktuurses puudujäägis 0,2 protsenti SKPst. Eelarvenõukogu soovitab järgmise aasta riigieelarve eelnõu koostamisel parandada struktuurset eelarvepositsiooni vähemalt 0,4 protsendipunkti SKPst ehk umbes 100 miljoni euro võrra.

Iseenesest on valitsus kokku leppinud, et eelarvega struktuurse tasakaalu poole püritakse ning see tähendaks kevadise kavaga võrreldes 50 miljoni eurost kärbet. Eelarvenõukogu hinnangul sellest lihtsalt ei piisa.

"Esiteks on oluline kinni pidada riigi eelarvestrateegias seatud struktuurse tasakaalu eesmärgist. Teiseks, praeguses majanduse kõrgkonjunktuuris ei ole mõistlik eelarvepoliitikat lõdvendada," teatas eelarve järelevalveks kokkukutsutud eelarvenõukogu. Käesolevaks aastaks ootab rahandusministeerium struktuurset ülejääki 0,2 protsenti SKPst.