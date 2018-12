Prantsuse valitsus tõmbas kütuseaktsiisi tõusule pidurit

Kütuseaktsiisi tõusu vastu protestijad Prantsusmaal Marseilles. Foto: Reuters/Scanpix

Prantsusmaa valitsus teatas teisipäeval, et külmutab palju pahameelt ja meeleavaldusi põhjustanud kütuseaktsiiside tõstmise kuueks kuuks, et selle aja jooksul kõikide huvitatud osalistega kokkuleppele jõuda, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"See viha – sa pead olema kas kurt või pime, et seda mitte märgata või näha," nentis peaminister Édouard Philippe pöördumises.

"Prantslased, kes on kandnud kollaseid veste, soovivad maksukoormuse vähenemist ja tööd, mille eest ka makstakse. See on asi, mida ka meie soovime. Kui mul pole õnnestunud seda selgitada, kui parlamendienamusel pole õnnestunud prantslasi selles veenda, siis midagi peab muutuma," lisas peaminister.

Lisaks kütuseaktsiisi tõstmisele külmutab valitsus kuueks kuuks ka elektri- ja gaasihinna tõusu ning samuti ei hakata veel rakendama sõidukite senisest rangemat emissioonikontrolli.

