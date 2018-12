Tehaste tarneraskused sunnivad naftariiki Venezuelat üha enam kütust importima

Foto: EPA / Reuters

Venezuela plaanib detsembris importida senisest suuremal hulgal rafineeritud naftasaaduseid, et tulla toime kohaliku kütusenappusega, selgub Reutersi käsutusse jõudnud dokumentidest.

Hoolimata tõigast, et Venezuela maapõues on maailma suurimad toornaftavarud, kavatseb riik osta päevas sisse enam kui 300 tuhat barrelit töödeldud naftasaaduseid, nt toorbensiini. Jaanuarist novembrini oli riikliku naftafirma PDVSA imporditud maht juba rekordiline - 253 000 barrelit päevas -, ent tehniliste rikete ja ebapiisava rahastuse tõttu jääb kohalike töötlemistehaste tarnevõimekus jätkuvalt nõudlusele alla. Lisaks on Venezuela kohustatud eraldama teatud osa oma toornaftatoodangust eelisjärjekorras võlausaldajatele Hiinale ja Venemaale, mistõttu tehaste varustamine on muutunud ebakorrapäraseks.

Naftasaaduste impordi kasv on märkimisväärne ka seetõttu, et Venezuelas levinud majanduskriis on viinud turunõudluse tegelikult kümnendi nõrgeima tasemeni - 325 000 barrelini päevas. Sellegipoolest on PDVSAl raskusi bensiini, lennu- ja elektrijaamade ning suurtööstuste varustamisega.