Aasta saab läbi, aga foto jääb

Meenutusi mööduvast aastast jagavad objektiivi kaudu Äripäeva fotograafid.

Foto: Liis Treimann

8. detsembril lõppes 90 aastat väldanud Pärnu reisirongiliiklus, kui suvepealinna sõitis viimane reisirong. Pärnu Kaubajaamas peeti matuseid.

Foto: Liis Treimann

Kohalik rahvas lehvitab Tallinna–Pärnu liini viimasele reisirongile. "Õudne, lausa vee võtab silma. See on nagu muinasjutus: oli kord pood, oli kord see, oli rong ka," ütles Eidapere elanik.

Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Oleg Gross oma kaupluse ees Rakvere külje all Tobia külas.

Foto: Andras Kralla

Alkoholi jääknähtudega autoroolist tabatud ning kiirust ületanud riigihalduse minister Jaak Aab teatas ametist tagasiastumisest. Riik premeeris ministrit pea 29 000 euro suuruse lahkumishüvitisega.

Foto: Andras Kralla

Versobank pandi päevapealt kinni. Euroopa Keskpank tunnistas Eesti finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Pangajuht Aivo Adamson oma kabinetis.

Foto: Andras Kralla

Minister Andres Anvelt teatas terviseprobleemidega seoses tagasiastumisest.

Foto: Andras Kralla

Tulemusi oodates. Erakonna Eesti 200 asutamise üldkoosolekul valiti partei juhiks sotsiaalteadlane ja lõimumisvaldkonna ekspert Kristina Kallas.

Foto: Andras Kralla

Helilooja ja Rahvuskultuuri Fondi nõukogu esimees Olav Ehala.

Foto: Andras Kralla

Frankfurdi vahet on tulnud lennata väsitavalt palju, aga kui seadus lubaks, siis ametit peaks paar aastat veel, ütles Eesti Panga president Ardo Hansson, kelle ametiaeg lõpeb järgmisel aastal.

Foto: Andras Kralla

Imede põld. Sellele praegu veel tühjale krundile kerkib järgmisel aastal Balti suurim andmekeskus. MCF Groupi müügijuht Raul Kallaste ning juhatuse liige Kert Evert tühermaal Laagri lähistel.

Foto: Andras Kralla

Risto Mäeots on Tallinna lennuväljal tegutseva lennukihooldusfirma Magnetic MRO juht, kes alustas karjääri õhusõiduki mehaanikuna.

Foto: Andras Kralla

Tallinna Sadam andis enne sadama börsileminekut võimalikele investorite suurfirmast ülevaate ning korraldas Muuga Sadama territooriumile ringkäigu.

Foto: Andras Kralla

Leida Rammo. Portree 94aastasest näitlejast ja investorist.

Foto: Andras Kralla

Aastaid avalikkuse ees väga madalat profiili hoida suutnud, peamiselt probleemseid firmasid likvideeriv Kalev Sakjas lahkus likvideerimisärist.

Foto: Andras Kralla

Vastne ettevõtlusminister Rene Tammist (vasakul) kohtus Eesti start-up-kogukonnaga ning lubas kohtumise järgselt idufirmade elu kergemaks teha.

Foto: Andras Kralla

Eesti krüptolausuja jäi norrakate skeemis rahast ilma. Krüptorahaskeemi Nano Club Eesti üks müüginägusid Erik Nurm soovib skeemist UBW oma raha tagasi saada.

Foto: Andras Kralla

Paavst Franciscuse külaskäik Eestisse. Kadriorus võttis paavsti vastu president Kersti Kaljulaid.