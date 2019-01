Kiviõli kaevandusmaade sundvõõrandamise protsess sai alguse

N.R. Energy OÜ teatel on Kiviõli vaidlusaluste kaevandusmaade juurde kinnistusraamatusse 9. jaanuaril lisatud märkus sundvõõrandamise algatamise kohta.

N.R. Energy OÜ juhatuse liikme Ahto Tisleri hinnangul on säärane samm vastuolus peaminister Jüri Ratase varasemalt väljaöelduga. "Samal ajal, kui peaminister Jüri Ratas kinnitas valitsuse pressikonverentsil, et riik soovib lahendada Kiviõli maavaidluse ilma sundvõõrandamiseta, on tegelikult sundvõõrandamise protsess juba alanud ja käib meie vastuväiteid ignoreerides edasi," rääkis Tisler pressiteates.