Mihkelson: homme hääletab parlament May Brexiti leppe tõenäoliselt maha

Briti parlamendis toimub homme ajalooline hääletus. Foto: Shutterstock

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tõdes esmaspäevases Äripäeva hommikuprogrammis, et homne Brexiti hääletus Briti parlamendis head ei tõota. Peaminister Theresa May väljapakutud lepe tõenäoliselt toetust ei leia, mis saab aga edasi, on ebaselge.

"Kui küsida mõne mu Briti kolleegi käest, mis saama hakkab, siis vastus on tõenäoliselt see, mida mina olen kuulnud viimaste kuude jooksul: me ei tea. Aga võimalusi palju pole – kas lahkutakse leppega, mis tundub väga kahtlane, lahkutakse leppeta või leitakse mingi viis, kuidas artikkel 50 jõustumine veidi edasi lükata. Selle raames võiks toimuda ka uus referendum," rääkis Mihkelson.