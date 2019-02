Raadiohommikus: kuidas Tallinna börsi aktsia lendu tõsta

Just nii juhtus neljapäeval Nordeconi aktsiaga, mis oli 20 minutit pärast börsipäeva algust kerkinud rohkem kui 6 protsenti. Põhjuseks ettevõtte üllatavalt head tulemused.

Nordeconi majandustulemustest, käekäigust ning ehitussektori tulevikust räägime ettevõtte juhatuse esimehe Gerd Mülleri ning investorsuhete juhi Andri Hõbemäega.

Ehitusega on seotud ka viimastel nädalatel levivad jutud, justkui keeraks pangad arendusprojektide rahastamisel kraane kinni. Sellest, kas neid mõjusid on juba tänasel kinnisvaraturul tunda ning milliseid projekte tasub täna ette võtta, räägime Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütiku Igor Habaliga. Uurime muu hulgas eksperdilt, mis juhtuks kinnisvaraturuga, kui realiseeruks Keskerakonna valimislubadus hakata riiklikult eluasemelaenu sissemakseid garanteerima.

Külas on ka investor ning advokaat Indrek Naur, kellega meenutame peagi saabuva Tallinna börsi krahi 10 aasta juubeli puhul selle ärevamaid hetki ning uurime investorilt, millised emotsioonid teda kaose hetkel valdasid.

Saadet juhivad Indrek Mäe ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Reedeses Äripäevas ilmub põhjalik kajastus skeemidest, mille abil püüavad firmad kasumit Eestist maksuvabalt välja kantida. Analüüsime, kuidas praegune olukord Eesti majandust mõjutab, ja arutame, kas ehk poleks hoopis mõttekas taastada Eestis klassikaline ettevõtte tulumaks. Jutuks tulevad ka Luminori koondamine, tegevusloata jäänud, kuid hoogsalt edasi töötanud audiitori kaasus ning plaan panna Venemaa odav elekter maksu alla. Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Jaanus Vogelberg, külas on ajakirjanikud Kristjan Pruul ja Kristel Härma.

13.00–14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Igal aastal saabub Eestisse küll lühemaks, küll pikemaks ajaks välismaalasi, kes siinviibimise ajal samuti mõnusat elupaika vajavad. Keskendume meie kinnisvaraturul tegutsevatele välismaalastele: kes meile tulevad ja kui kauaks, mida eelkõige otsitakse ja kuhu. Kindlasti teeme juttu ka juriidilisest poolest ning uurime, mida peab teadma omanik, kes annab korteri üürile teise riigi kodanikule, ning millised erinevused on kinnisvara ostu-müügiprotsessis, kui üks osapool on välismaalane. Selgitusi jagavad Uus Maa Kinnisvarabüroo juhtiv konsultant Eveli Lindell ja jurist Karlis Kolk. Küsimusi esitab Kristi Kool.

15.00–16.00 „Kullafond“. 20aastased ettevõtjad räägivad, mismoodi nad 6–7aastaselt alustasid oma esimest äri ja kuhu nad praeguseks on välja jõudnud. Mismoodi ühildada ettevõtlust ja kooliteed? Miks on oma firma tegemine ühtaegu nii põnev kui ka nii raske? Stuudios on Jürgen Jürgenson ja Karel Nappus ettevõtetest Siil Agency ja Levercode. Kullafondi kuuluvat saadet "Eetris on Estonian Business School" juhib Kadri Põlendik.

