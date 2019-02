Läti eeldab Rail Balticu hilinemist ja kallinemist

Läti valitsusel ei ole suuremat usku Rail Balticu õigeaegsesse valmimisse. Foto: RB Baltic

Rail Balticu projekt on vähemalt 2–2,5 aastat hilinenud ja on selge, et raudtee ei saa tervikuna 2026. aastaks valmis, ütles transpordiminister Tālis Linkaits Läti Raadiole. Samuti ei usu minister, et praegusest eelarvest piisab.

"On suur võimalus, et 2020. aastaks kavandatud ehitustööd ei alga ettenähtud ajal," ütles Linkaits. Minister ei tahtnud viivituste põhjustele näpuga näidata ja ütles vaid, et praegu on tähelepanu suunatud projektiga jätkamisele. "Noh, eks me lõpuks jõuame ka selleni, kes siis vastutab," lisas ta.