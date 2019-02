Alates homsest hakatakse tulumaksu tagastama

Deklaratsioone saab veel esitada 1. aprillini Foto: Andres Haabu

Maksu- ja tolliamet (MTA) alustab homsest tulumaksu tagasi maksmist inimestele, kelle deklaratsioonid on esitatud ja ei vaja täiendavat kontrolli. Esimesel päeval tagastatakse 12,7 miljonit eurot.

MTA teenuste osakonna teenusejuhi Hannes Udde sõnul tagastatakse igal tööpäeval tulumaksu vähemalt 10 miljoni euro ulatuses. „Kuna ainuüksi esimesel päeval esitatud deklaratsioonide alusel ootab maksutagastust ligi 250 000 inimest summas 90 miljonit eurot, siis palume varuda kannatust, oma tagastuse saavad järgemööda kätte kõik,“ ütles Udde ameti pressiteate vahendusel.

Tänase seisuga on esitatud 505 944 tuludeklaratsiooni ja 422 383 inimest ootab tagastust summas 140,6 miljonit eurot. Seega praeguseks esitatud deklaratsioonide järgi võtab tulumaksu tagastamine aega kuni kolm nädalat.

Märtsis teavitame eraldi veel neid inimesi, kes kasutasid eelmisel aastal maksuvaba tulu lubatust vähem või rohkem, kuid pole siiani deklaratsiooni esitanud. „Kuna osad inimesed ei ole pidanud varem tulusid deklareerima, siis tuletame inimestele meelde, et veel 1. aprillini saab seda teha,“ lisas Udde.

Enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev on 1. juuli. Kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, välisriigis saadud tulu ning kui deklareerija on mitteresident, siis on tähtpäevaks 1. oktoober.