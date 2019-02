Brave Capitali maksuvõlg kerkis pea poolele miljonile

Brave Capital OÜ maksuvõlg suurenes Äripäeva Infopanga andmetel 406 984 euro võrra ja on nüüd 495 712 eurot. Maksuvõlg ei ole ajatatud.

Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk Foto: Andres Haabu Jaga pilti:

Brave Capital on investeerimisfirma, mille üks viimase aja investeeringuid on Tallinna külje all asuv Veskimöldre elurajoon. Lisaks ühepere- ja ridaelamutele kerkib sinna kaubanduskeskus, mille ankurrentnik on Rimi.