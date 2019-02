Trump kiitis Põhja-Koread

USA president Donald Trump (vasakul) kohtus Vietnami presidendi Nguyen Phu Trongiga. Täna saab alguses aga Trumpi ning Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni teine kohtumine. Foto: Evan Vucci Jaga pilti:

Täna algab Vietnamis Hanois USA presidendi Donald Trumpi ning Põhja-Korea riigipea Kim Jong-uni tippkohtumine, mille eel on Trump oma Twitteri säutsudes jõudnud Põhja-Koread juba kõvasti kiita.

Trump säutsus Twitteris, et Põhja-Korea majandusel on suurepärane arenguperspektiiv, kui riik suudab loobuda tuumarelvadest. Samuti ütles Trump, et Põhja-Korea võiks oma arenguteel malli võtta Vietnamilt. Trump viitas Vietnami majandusele, millega sama edukaid on üle maailma vähe võtta.

„Põhja-Korea võiks olla samasugune ja väga kiiresti, kui see suudaks loobuda tuumarelvadest. Potentsiaal on suurepärane (Trump kasutas sõna „AWESOME“), see on hea võimalus mu sõbrale Kim Jong-unile,“ säutsus Trump.

Vietnami majandus kasvas möödunud aastal 7,1%, mis märkis riigi jaoks viimase kümnendi tempokaimat kasvu. Samas on analüütikud Vietnami puudustena välja toonud selle, et riigi majandus loodab jätkuvalt töömahukale tootmisele. Tööealiste osakaal on riigis suur ka palgad madalad. See on aga probleem, sest Vietnam pole suutnud kaasas käia tootlikkuse kasvuga ning tehnoloogiliste uuendustega.

Põhja-Korea majanduse potentsiaali on märganud ka Morgan Stanley. Analüütikud ütlevad, et kui riik peakski käima Vietnami jälgedes, võiks Põhja-Korea majanduse avanemine maailmale tuua riiki kuni üheksa miljardi euro väärtuses investeeringuvõimalusi aastas. Analüütikud märgivad, et kui Põhja-Korea peaks liberaliseerima, oleks see igati kasulik Korea poolsaare ühendust Euroopaga silmas pidades. Seda juhul, kui Korea-sisene raudtee oleks ühenduses nii Hiina kui Venemaaga.