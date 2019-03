Ministeeriumi uuring: piirikaubandust tagasi ei pööra

Rahandusminister Toomas Tõniste ja peaminister Jüri Ratas tõstsid kahe aasta eest alkoholiaktsiisi. Foto: Andras Kralla

Juba alguse saanud piirikaubandust lõpetada on sama hästi kui võimatu, on kirjas rahandusministeeriumi tellitud uuringust, mille tegid PricewaterhouseCoopers Advisors ja statistikaamet.

Uuringu järgi on aktsiisimäärade järsul tõusul ja langetamisel ennustamatu mõju, mida on sama hästi kui võimatu prognoosida. Seetõttu tuleks aktsiisipoliitikat kujundades vältida nii suuri tõuse kui ka langetamisi. Ühtlasi peaksid aktsiisipoliitika eesmärgid olema selgelt määratletud ja kommunikeeritud ning muudatustele rakendumisele peaks eelnema piisav aeg, et turg jõuaks nendega kohaneda.

Aktsiisikaupadega seotud ettevõtete tööhõive osakaal kogu tööhõivest on muudatuste järel seni jäänud pikaajalises vaates samale tasemele. Osa väiksemaid jaekaubandusettevõtteid on küll töötajate arvu vähendanud, kuid seevastu on töötajate arv kasvanud suuremates poodides.

Piirikaubandus ei ole tingitud üksnes aktsiisipoliitikast, selgub uuringust. Juba alguse saanud piirikaubandust lõpetada on sama hästi kui võimatu. Ka teiste riikide kogemus näitab, et poliitikamuudatused saavad edukalt piirikaubanduse kasvu üksnes piirata.

Eesti ja Läti vaheline piirikaubandus ei puuduta ainult aktsiisikaupu – juba varem on Eesti tarbijad sealt ostnud ka ehitusmaterjale ja aiakaupu. Kui selliste kaupade hinnavahed püsivad, ei aitaks ka aktsiisimäärade langetus olulisel määral vähendada piirikaubandust. Seda näitab ka teiste riikide kogemus.