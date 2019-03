Eelarvenõukogu jätkab muutusteta

Eelarvenõukogu juhina jätkab majandusteadlane Raul Eamets. Foto: MARGUS ANSU, Tartu Postimese/Scanpix

Tänavu mai keskel lõppevad kuuest eksperdist koosneva Eesti eelarvenõukogu liikmete ametiajad. Sel nädalal kinnitas Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepaneku, et ka järgmised viis aastat jätkavad ametis samad eksperdid, teatas keskpank.

Eesti eelarvepoliitikat hindavat sõltumatut eelarvenõukogu juhib Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets ja selle aseesimees on finantsekspert Andrus Alber. Eelarvenõukogu liikmed on Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik ja lektor Andres Võrk, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ning Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer.

Keskpanga nõukogu esimehe Mart Laari sõnul on eelarvenõukogu liikmed oma tööga hästi hakkama saanud. Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni sõnul on eelarvenõukogu liikmetel head teadmised makromajandusest ja eelarvepoliitikast ning tegu on laitmatu mainega ekspertidega.

Seaduse kohaselt on eelarvenõukogu sõltumatu nõuandekogu, mis hindab riigi makromajandus- ja rahandusprognoose ning riigisiseste eelarvereeglite täitmist. Vastavalt Euroopa Liidu õigusele on sarnased nõuandekogud loodud kõigis euroala liikmesriikides.

Nõukogu peab põhikirja kohaselt avaldama arvamust riigi makromajandus- ja rahandusprognooside, eelarvestrateegia ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.