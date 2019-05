Angry Birdsi mees rakendatakse Põhja-Jäämere raudtee ette

"Angry birdsi" mobiilimängu turundusnägu Peter Vesterbacka on ette võtnud miljardilised transpordiprojektid, Tallinna–Helsingi tunnelile lisandub Põhja-Jäämere raudtee. Foto: Veiko Tõkman

"Angry birdsi" mobiilimängust ja Tallinna Helsingi tunnelist tuntud Peter Vesterbacka hakkab juhtima uut hiigelprojekti –Jäämere tee nimelise raudtee ehitust, mis kulgeks Norrast Kirkenesist Soome Rovaniemisse, kirjutab Yle uudisteportaal.

Raudtee hinnaks on kalkuleeritud 3 miljardit eurot.

Vesterbacka ettevõte kirjutas täna Rovaniemis alla eellepingu norralaste arendajaga Põhja- Jäämere raudtee planeerimise ja ehitamise kohta.

Vesterbacka ütles, et raudtee Rovaniemist Kirkenesi ehitataks erarahaga, mida kavatsetakse muretseda välismaalt.

Soome transpordiministeeriumi tellitud uuring selgitas aasta tagasi, et raudtee ei tasu majanduslikult ennast ära.

Vesterbacka usub, et rong võiks Rovaniemilt Kirkenesi sõita juba viie, kõige rohkem aga kümne aasta pärast.

„Meil on plaan teha samasugune kiire ühendus nagu Tallinna–Helsingi tunnelis. Jäämere teel hakkavad rongid liikuma 350 kilomeetrit tunnis. Teeme selle turismi jaoks,“ ütles Vesterbacka.

Tema sõnul ei ole turismiga varasemates tasuvusuuringutes arvestatud.

„Kaubavedu pole ainus asi. Kui vaadata Tallinna–Helsingi tunnelit, siis kaubaveo osa on seal 20 protsenti ja ülejäänud on reisijaliiklus. Ka kavandataval raudteel on reisijaveol oluline roll, eriti kui Rovaniemile hakkavad maanduma otselennud Aasiast,“ rääkis Vesterbacka

Kavandatava raudtee vastu on olnud saamid, sest raudtee poolitab põhjapõtrade liikumisalad. Vesterbacka usub aga, et vastuseisjatega asja arutamisel leitakse lahendus.