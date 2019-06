Taavi Aas kohtus Vene ametikaaslasega

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kohtus täna Peterburi majandusfoorumil Venemaa transpordiminister Yevgeny Dietrichiga ja leppis kokku jätkata transpordikomisjoni tööd, teatas ministeerium.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Foto: EERO VABAMÄGI, Postimees/Scanpix

Aas kinnitas Vene kolleegile, et Eesti jätkab edaspidigi investeerimist raudtee taristusse, sealhulgas tagab Tallinna–Narva suunal sõidukiiruse 120–135 kilomeetrit tunnis. „Ühtlasi on oluline jätkata koostööd, et vähendada piiritoimingutele kuluvat aega ja kiirendada seega reisijate liikumist kahe riigi vahel,“ sõnas Aas.