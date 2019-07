Prognoos: majandus halveneb, aga jääb siiski heaks

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on majandusharude vahel Eestis suured erinevused. Foto: Raul Mee

Eesti Konjunktuuriinstituudi prognoosi kohaselt majandusolukord eeloleval kuuel kuul mõnevõrra halveneb, kuid jääb ikkagi soodsaks.

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) tänavuse poolaasta uuringust selgub, et majanduse hetkeolukord on püsinud kaheksandat kvartalit järjest hea. Samas on ettevõtjate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks Euroopa Liidus ja Eestis langustrendil, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.