Lapsed tahavad pigem YouTuberiks kui astronaudiks saada

Kolmandik uuringus osalenud lastest peavad oma eeskujudeks YouTubereid. Foto: Flickr

USA-s, Suurbritannias ja Hiinas läbi viidud uuringust tuleb välja, et lapsed unistavad praegu pigem YouTuberiks saamisest kui näiteks astronaudiks pürgimisest, kirjutab CNBC.

3000 last vanuses 8-12 ning üle kolmesaja lapsevanema, kel on lapsed vanuses 5-12, osalesid mänguasjatootja Lego korraldatud uuringus, kus selgus, et kolmandik uuringus osalenud lastest tahaksid suureks saades olla YouTuberid. Samas uuringus osalenud lastest vaid 11 protsenti tahtsid olla tulevikus astronaudid.