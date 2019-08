Valitsus kinnitas II pensionisamba reformi põhimõtted

Valitsuskabinet kiitis tänasel nõupidamisel heaks rahandusministri ettepanekud II pensionisamba reformimiseks, millega muudetakse vabatahtlikuks II sambaga liitumine ja sealt lahkumine.

Peaminister Jüri Ratas ja sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Liis Treimann

„Valitsuserakonnad on jõudnud II pensionisamba reformimise põhimõtetes kokkuleppele,“ ütles peaminister Jüri Ratas pärast tänast valitsuskabineti nõupidamist. Ta lisas, et kõige olulisema muudatusena toob reform kaasa senisest suurema valikuvabaduse pensioniotsuste tegemisel. „Inimesed saavad jätkata II pensionisambasse kogumist nii, nagu nad on seda seni teinud. Samas on võimalik lõpetada maksete tegemine, kuid jätta kogutud raha pensionifondi alles. Kolmas võimalus on lõpetada maksete tegemine ja kogutud raha välja võtta,“ selgitas peaminister.

Reformi jõustudes muutub II pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks – selleks tuleb esitada vastav avaldus pensionikeskusele või pangale. II samba sissemaksed saab peatada, jättes seni kogutud raha pensionifondi, kus seda edasi investeeritakse. Samuti saab sissemaksed peatada nii, et ka kogutud raha võetakse pensionifondist välja. Neile, kes soovivad oma pensioniraha ise investeerida, tekib fondist lahkumisel võimalus II samba raha isiklikule investeerimiskontole kanda.

Seni II pensionisambasse kogutud raha makstakse kuni 10 000 euro puhul välja ühe korraga (lõplik piirmäär otsustatakse valitsuskabineti 12. septembri nõupidamisel pärast rahandusministeeriumi täiendavat analüüsi), suuremate summade osas tehakse väljamakse kolmes osas. Väljamakselt tuleb üldjuhul tasuda tulumaks. Raha makstakse välja ühe aasta jooksul, pensionifondi osakute vahetamise kuupäevadel. Rahandusministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre sõnul selgub septembris ka see, kas summa investeerimiskontole kandmisel tuleb samuti tulumaks tasuda.

II sambast lahkunutel tekib 10 aasta möödudes võimalus sambaga uuesti liituda. Uuesti liitunutel on peale 10aastast kogumisperioodi võimalik taas raha välja võtta ja sambast veel korra välja astuda. Sellised inimesed saavad tulevikus pensioni üksnes I sambast või kui nad on liitunud, siis ka III sambast. II sambaga nad rohkem liituda ei saa.

1982. aastal ja varem sündinud inimesed, kes alles nüüd vabatahtlikult liituvad II sambaga, saavad esimest korda oma kogutud raha välja võtta 10 aasta möödumisel sambaga liitumisest.

Kui inimesel on II sambas raha, siis pensioniikka jõudes on tema otsustada, kas võtta see raha välja eluaegse või tähtajalise pensioni kujul või ühe korraga.

Reform käivitub aastal 2020, mil avalduste esitamise tähtaeg maksete lõpetamiseks, nendega uuel aastal alustamiseks või ka raha väljavõtmiseks on 31. august. Alates 2021. aastast rakenduvad tavapärased avalduste esitamise tähtajad – 31. märts, 31. juuli ja 30. november.