Hans Luik soovitab pensionifondide raha PPP-projektidesse kaasata

Hans Luik Foto: Liis Treimann

Ärimees Hans Luik esitas pühapäeval saates "Olukorrast riigis" idee, et Eesti pensionifondide raha võiks kaasata suurte taristuobjektide väljaehitamiseks, kui riik otsustab hakata seda tegema koostöös erettevõtetega niinimetatud PPP-projektide raames.

"Ainus loogiline viis, milline eraraha sinna võiks tulla, on see sama pensionifondide raha - investeerimiskonto kasutajatele, nendele, kes ei taha raha kohe ära kulutada elamise peale - võiks luua võimaluse investeerida mingisse objekti, kus põhiettevõtjaks on riik ja kus tootlus ületakse 1-1,5 protsendiga inflatsiooni," ütles Luik saates.