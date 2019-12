Raadiohommikus: eeskujulikud uued ja lahkuvad juhid ning ohud inimõigustele

Liikuvat autopesu pakkuva idufirma UpSteam juht Martin Kristerson. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis teeme juttu juba staažika juhi Andres Allikmäega, kes teatas Harju Elektri juhi kohalt lahkumisest, ning oma teekonda alles alustava kahe idufirma ja nende pealikega. Samuti räägime juhtide rollist inimlikkuse tagamisel.

Nimelt tuleb hommikuprogrammi oma plaanidest ja investoritelt raha kaasamisest rääkima autopesuidufirma UpSteam juht Martin Kristerson, kellega vestleme pärast kella 8 uudiseid.

Värbamisäpi MeetFrank meeskonnast Raido Soom ja Marko Virkebau aga annavad aimu, mis toimub töötajate värbamises pärast kella 8.30 uudiseid.

Eesti Inimõiguste Keskuse juhi Kari Käsperiga räägime, kuidas inimõiguste kaitse kriisi tüürimisest ära hoidmisel on oma roll ka ettevõtjatel ja juhtidel. Milline see on, selgub juba pärast kella 9 uudiseid.

Lisaks räägime kindlasti Äripäeva traditsioonist valida aasta ettevõtja – kes ja miks sel korral tiitlile kandideerivad. Samuti teeme juttu Coop Panga börsidebüüdist ja paljust muust.

Hommikuprogrammi juhib Rivo Sarapik, uudistega varustab Indrek Mäe.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Triniti eetris"

Millal ja miks teha kinnisvara ostueelne õigusaudit ning kui palju sellist võimalust Eestis kasutatakse, räägib advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat ja partner Ramil Pärdi.

Teda küsitleb Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje ljudi"

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti saates tutvustame silmapaistvaid Eesti venelasi. Saatekülaline on Vladislav Lushin – väitluskoolitaja, "Noored kooli" programmi esindaja, kes töötas ka eelmise valitsuse tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski nõunikuna. Praegu õpib ta ebatavalist eriala, mille nimetus on "muutuste juhtimine ühiskonnas".

Saates räägime Eesti haridusest ja argumenteerimiskultuurist. Eesti koolilastel läks PISA testides hästi, aga kas meie haridussüsteemis on ikka kõik korras või leidub probleeme, mida lahendada? Kui pingeline on nõuniku töö ja kas Eesti poliitikute argumenteerimiskultuur on piisavalt hea? Saates lõpus saab ka soovituse, kuidas juhtida oma ettevõtteid argumenteeritult.

Saatejuht on Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.

13.00–14.00 "Äripäeva fookuses"

Äripäeva fookuses on seekord NG Investeeringute üks omanik Jüri Käo. Ettevõtja, kes intervjuusid tihti ei anna, kuid kellel on alati oma arvamus.

Räägime sellest, kas ja mis tingimustel oleks Jüri Käo nõus Tallinna Kaubamaja maha müüma ning miks ta Coop Panga aktsiat ei märkinud. Käo avaldab arvamust rahapesu teemadel ja nendib, et Eesti "pärismaalased toodi ohvriks" skandaali puhkedes. Käo annab peaminister Jüri Ratase valitsemisele hinde ning räägib, mis küsimustele Eesti poliitika kohta ta laias maailmas vastama peab.

Intervjueerija on Kaisa Gabral.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP"

Saade keskendub seekord põllumajandusele, ent jätame korraks kõrvale juba ilmunud TOPi. Räägime hoopis ideest, mis järgmise kümne aasta jooksul hakkab põllumajanduse TOPi kujundama – räägime suure valgusisaldusega taimsest toidust ehk liha asendajast. 2050. aastaks on maailmas 10 miljardit inimest ja nad kõik tahavad süüa paremini kui praegu. Mis aastal paneb enamus maailma perenaistest jõuluprae asemel ahju jõuluprae asendaja?

Stuudios on põllumeeste ühistu Kevil juht Andres Oopkaup, Baltimere Invest ASi nõukogu esimees Toivo Träss ja KPMG auditi osakonna manager Ilja Fenenko.

Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

