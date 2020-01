Swedbank sai rahapesuraporti kätte

Swedbank Eesti juht Olavi Lepp. Foto: Liis Treimann

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp ütles Eesti Ekspressile, et pank on finantsinspektsiooni lõppraporti kätte saanud.

Lepp jätkas, et avalik kommunikatsioon tuleb veebruari lõpus või märtsis. "Ma ei saa seda enne kommenteerida, sest see on väga tundlik informatsioon," ütles Lepp.