Bolt sai 50 miljonit eurot laenu

Bolti takso Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Bolt sai Euroopa Investeerimispangalt (EIP) 50 miljonit eurot laenu, mis suunatakse ettevõtte tootearendusse ja laienemisse.

Laenu eesmärk on toetada Bolti tootearendust, keskendudes teenuste turvalisusele, töökindlusele ja jätkusuutlikkusele ning ettevõtte senise kõrge efektiivsuse säilitamisele, milles tehnoloogial on suur roll, teatas Bolt. See hõlmab nii olemasolevaid teenuseid nagu sõidujagamine kui ka uusi teenuseid nagu toidu kohaletoomine.