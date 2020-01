Eesti idufirma palkas Prantsuse ekspresidendi nõuniku

Arnaud Castagnet on rõõmus, et saab Eestisse tagasi kolida. Foto: Erakogu

Skeleton Technologies värbas oma kommunikatsiooni- ja valitsussuhete juhiks Arnaud Castaignet', kes korraldanud Prantsusmaa endise presidendi François Hollande’i suhteid avalikkusega ja nõustanud Eesti e-residentsuse programmi.

Castaignet nimetas Skeleton Technologiesi perspektiivikaks start-up-ettevõtteks, kellel on suur ja reaalne mõju võitluses kliimamuutuse vastu, mis on suur väljakutse kogu maailmale. „Olen alati suhtunud kirglikult innovatsiooni, mis keskendub suurtele ühiskondlikele eesmärkidele, ja mul on hea meel sellest nüüd osa saada,“ ütles Arnaud Castaignet. „Ettevõtte asutajatega kohtudes nägin, et nad on valdkonna tõelised ideeliidrid ja väga ambitsioonikad. Meil on ühised väärtused ja maailmavaade. Kõik need põhjused veensid mind selle ettevõttega liituma.“