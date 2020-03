Rotermanni Ajamaja sai nurgakivi

Foto: Liis Treimann

Kolmapäeval pandi nurgakivi ärihoonele Rotermanni Ajamaja. Viimase 15 aasta jooksul on kvartali arendusse investeeritud kokku üle 100 miljoni euro, seisab pressiteates.

Rotermanni Ajamaja nurgakivi asetasid paika U.S. Investi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa, Rotermann City OÜ juhatuse esimees Martin Ühtegi, Rotermann City OÜ juhatuse liige Tarmo Pohlak ja Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

Rotermanni Ajamaja valmib koostöös Nordeconi ja KOKO arhitektidega ning eelprojekti koostasid Innopolis insenerid. Uue maja valmimine lisab kvartalisse ca 12 000 m2 äripinda, kus hakkavad paiknema nii bürood kui ka restoranid ja kauplused. Ajamaja saab olema lõunapoolseks väravaks Rotermanni kvartalisse. Ajamaja ette valmib koostöös naabritega linnaväljak.

Rotermanni arendus on kestnud juba 15 aastat. Aastaks 2021 saab olema Rotermannis renditavat äripinda üle 33 000 m2 ja pea 270 korterit. Kogu parkimine on viidud maa-alusesse parkimismajja, kus on ca 550 parkimiskohta.

Rotermannis tegutseb pea 200 ettevõtet, mis annavad tööd mitmele tuhandele inimesele.

Rotermann City kuulub U.S Investi gruppi, mis on arendanud kokku rohkem kui 250 000 m2 kinnisvara ja ettevõtte hallatavas portfellis on üle 100 000 m2 renditavat äripinda. U.S. Investi grupp on tegutsev aastast 1991 kinnisvara ja teenuste valdkonnas. Guppi kuuluvad veel US Real Estate, USS Security, USS Haldus, Signaal TM, Ermeesia. U.S. Investi grupp annab tööd rohkem kui 2000 töötajale.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab praegu tööd ligi 690 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.