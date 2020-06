LHV soovitab EfTENi aktsiat müüa

Tallinnas Mustamäel asub Magistrali ostukeskus kuulub EfTENi portfelli. Foto: Andres Haabu

LHV leiab, et kinnisvarafirma EfTEN Real Estate Fund III aktsia oodatav tootlus järgmise aasta-poolteise jooksul on negatiivne, ja annab aktsiale müügisoovituse.

LHV uuendas mai lõpus kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fund III aktsia õiglase väärtuse vahemikku, leides, et see on 14,60–15,30 eurot, selgub LHV 26. mai kuupäeva kandvast Balti Analüüside raportist.