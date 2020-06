„Korterite müük on tugevalt pidurdunud“

Kaamos Groupi asutaja Kaido Jõeleht tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et uusi elamuarendusi ettevõttel raske majandusolukorra tõttu hetkel peale tulemas ei ole. Foto: Andras Kralla

Eluasemete müük on koroonakriisi tõttu tugevalt pidurdunud ning see sunnib Kaamos Groupi mitmed korterite ehitamisega seotud projektid ajutiselt peatama.

„Selge on see, et korterite müük on tugevalt pidurdunud ning ettevõte enam uusi arendusi ei saa,“ nentis Kaamos Grupi asutaja Kaido Jõeleht Äripäeva raadio hommikuprogrammis.