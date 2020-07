Aiandusliidu tegevjuht: abi oleks pidanud tulema juba eile

Need maasikad jõuti õigel ajal ära korjata, kuid tänavu on jäänud palju maasikaid ka põllule mädanema. Foto: Indrek Susi

Maasikakasvatajd ootavad rahandusministeeriumi otsust tööjõupuuduse tõttu hävinud maasikasaagi kahjude hüvitamise eest, sest varsti ei ole kahjude hindamine enam võimalik.

MTÜ Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin kinnitab, et on pöördunud mitme ministeeriumi esindaja poole ja rääkinud nendega maasikakasvatajatele kahjude kompenseerimisest, kuid mingit kindlat vastust saanud ei ole. "Siiani on vaid kinnitatud, et teema on arutamisel," rääkis Stratsin.