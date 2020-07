Aeg: ajakirjanduses aeti segamini avalike- ja avaandmete mõisted

Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas valitsuse pressikonverentsil, et kohtumenetlus oli, on ja jääb Eestis avalikuks Foto: Liis Treimann

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) lükkas tänasel valitsuse pressikonverentsil tagasi ajakirjanduses kõlanud väited, mille kohaselt lähevad tema juhitava ministeeriumi tehtud kohtute infosüsteemi põhimääruse muudatusettepanekud vastuollu õigusriigi põhimõtetega.

"See debatt on alanud minu jaoks üllatuslikult valest otsast," tõdes minister Aeg tänasel valitsuse pressikonverentsil kinnitades, et kohtupidamine oli, on ja jääb alati avalikuks. Tema sõnul on justiitsministeeriumi kooskõlastamisele saadetud kohtute infosüsteemi põhimääruse muudatusettepanekute peamine eesmärk, et kohtulahendeid ja kohtuistungite andmeid ei antaks avaandmetena andmebaasidesse kogumiseks ja seal masinloetaval kujul kasutamiseks.