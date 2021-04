Raadiohommikus: globaalsed poliithoovused pöörduvad

Joe Bideni ametissevannutamine on toonud rahvuskaardi tänavatele. Foto: Reuters/Scanpix

Sel nädalal tasub silm peal hoida välisuudistel, kuna pöördelised sündmused leiavad aset nii läänes kui ka idas.

Täpsemalt nimetatakse kolmapäeval ametisse demokraat Joe Biden, kes annab turvakaalutlustel ametivande vaid USA poliiteliidi silme all. Kui ebastabiiline on olukord Ühendriikides ja kuidas on proovitud Ühendriikides uue presidendi vastast liikumist viimase nädala jooksul maha suruda? Nendele küsimustele vastab Eesti Ekspressi ajakirjanik Indrek Lepik.