Euroopa kaupmehi ähvardab tootedefitsiit

Tarneraskused ei võimalda kaupmeestel tuua klientideni soovitud kaupa. Foto: Andres Haabu

Aasiast tulevate kaupade tarne on viimasel ajal kiiresti kallinenud, mis põhjustab Euroopa importijatele paljude kaupade nappust, vahendab Financial Times.

Tühjade konteinerite vähesus Hiinas on Aasiast meritsi Euroopasse liikuva kauba transpordi hinna viimase kaheksa nädalaga surunud neli korda kõrgemale, suurendades märkimisväärselt tarnekulu. Jaemüüjad ja tootjad ütlesid Financial Timesile, et neil hakkavad nüüd tekkima valmiskauba ja vajalike komponentide puudus.