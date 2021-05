Venemaa peab Valgevene karistamist hüsteeriaks

Venemaa välisministeeriumi kõneisiku Maria Zahharova sõnul on Euroopa Liidu ja teiste lääneriikide reaktsioon pühapäeval Minskis toimunud vahejuhtumis olnud alusetu ning hüsteeriline. Foto: ITAR-TASS/Scanpix

Kui eile keeldus Kremli kõneisik Dmitri Peskov kommenteerimast Ryanair lennu maandamist ja Valgevene dissidendist ajakirjaniku Raman Pratasevitši vahistamist, siis täna leidsid nii Peskov kui ka Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, et Euroopa Liidu ja teiste lääneriikide reaktsioon on olnud russofoobne ja hüsteeriline.

Intervjuus raadiokanalile Vesti FM märkis Zahharova, et mitu lääneriiki on käitunud täpselt samamoodi nagu Valgevene. „Nad on kasutanud jõulisi võtteid, et vahistada inimesi ilma kohtuotsuseta, ja põhjendanud oma otsuseid väljamõeldud luureteabe ning etendatud provokatsioonidega,“ vahendab TASS Zahharovat.