Inglismaa heitis vaktsiinipassi plaanid nurka

Inglismaa inimestelt ei hakata suurüritustel vaktsiinipasse nõudma. Foto: ZUMA Press/Scanpix

Inglismaa terviseminister teatas, et riik loobus plaanist hakata ööklubide ja suurürituste külastajatelt vaktsiinipasse nõudma, vahendab BBC.

Inglismaa terviseminister Sajid Javid ütles, et valitsus langetas otsuse tõendite põhjal ja tema on sellega rahul. „Me ei tohiks teha asju lihtsalt seetõttu, et kõik teised seda teevad ja me peame igat ostust põhjalikult kaaluma,“ ütles Javid.

