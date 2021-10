Turul konkurendile silma pilgutades võid kaela saada ränga kartellisüüdistuse

Konkurentsiõiguse rikkumist on lihtne korda saata, kui pole piisavalt ettevaatlik. Foto: Andras Kralla

Konkurentsiõiguse rikkumised on muutunud sagedasemaks kui kunagi varem ning ettevõtjate kaebused konkurentsiametile on suurenenud. Paraku on vahe kartelli ja ausa konkurentsi vahel õhkõrn.

TRINITI advokaadibüroo partner ja konkurentsiõiguse advokaat Tanel Kalaus tõi saates „Triniti eetris” näite, kui väike võib vahe ausa konkurentsi ja kartelli vahel olla.

