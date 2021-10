Uudised

Äripäev

25. oktoober kell 7:11 Jaga lugu:







Mitmesse ametisse otsitakse töötajaid riigikogust parema palgaga

Kogenud arstide tööpakkumised on parima palgaga. Foto: Erik Prozes

Kõrgeimat töötasu pakutakse arstidele suunatud töökuulutustel, kus keskmine palgapakkumine ületab riigikogu liikmete töötasu, teatas CVKeskus.ee portaalis viimastel kuudel avaldatud avaliku palgaga tööpakkumisi vaadates.

Töökuulutustel avalikult välja toodud palgapakkumiste võrdluses on kõige enam võimalik teenida kogenud arstidel, kus pakutav palgavahemik on keskmiselt alates 4050–5450 eurot, selle numbri viivad kõrgele välisriikide tööpakkumise. Neid kõrvale jättes on arstidele suunatud palgapakkumised Eestis 2600–3500 eurot, teatab ettevõte.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099