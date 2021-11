Tippaudiitorbüroo võitis kohtus järelevalvet, vaidlus aga püsib

KPMG saavutas ringkonnakohtus võidu audiitortegevuse järelevalve nõukogu otsuse osas, mis nägi, et audiitorbüroo on enda hinnatavale ettevõttele osutanud lisaks teenuseid, mida Euroopa Liit lubanud ei ole. Foto: Liis Treimann

Audiitortegevuse järelevalve nõukogult trahvi ja kollase märgise saanud tippaudiitorbüroo KPMG saavutas ringkonnakohtus võidu. Järelevalve nõukogu ei pea vaidlust veel lõppenuks ega välista, et ringkonnakohtu lähenemise peab üle kaaluma nii riigikohus kui ka Euroopa Kohus.

Vaidlus käib selle üle, kuidas tõlgendada Euroopa Liidu poolt audiitoritele ette seatud tegevusi, mida ei tohi audiitor enne auditit osutada avaliku huvi üksusele ehk ettevõttele, mis on krediidiasutus, kindlustusfirma või mille väärtpaberid on vabalt kaubeldavad. Kui Tallinna halduskohus leidis, et KPMG neid ettekirjutisi rikkus, siis ringkonnakohus arvas teisiti.

