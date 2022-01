Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: olukorrast Kesk-Aasia püssirohutünnis

Protestid Almatõs Foto: Reuters/Scanpix

2022. aasta esimene päev tähistab märgiliste sündmuste lahti rullumist Kesk-Aasias – ajakirjanduses kasutatakse terminit Kesk-Aasia suvi, kuid sotsiaalmeedias levivad sõnumid ja videomaterjal viitab kodusõjale. Homme hommikul aitab meil pöördeliste sündmuste tagamaid ja majanduslikke tagajärgi selgitada Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs.

Lisaks olukorrale välismaal räägime sellest, mis on oluline kodus. Eriti siis „kui lapsed on juba magama läinud“. Homme hommikul vestleme kolmandat aastat järjest Äripäeva gasellinimistusse kuuluva ettevõtte Ulakas Kaunitar omaniku Kirki Kubriga. Kolmekordse gaselli tiitel tähendab, et tema vallatu pesupoe-butiigi käive on igal viimasel kolmel aastal 50% kasvanud.

Selliseid ettevõtteid on sel aastal ainult 27. Kuidas selline kasvuedu on saavutatud ja mis motiveerib Kirkit tegutsema seal, kus iga ettevõtja turgu täitma ei kipu? Samuti uurime, mida soovib tänavuse 22. Gaselli Kongressi üks silmapaistvamaid esinejaid veebruaris publikule öelda.

Ühtlasi heidame pilgu erameditsiiniturule ja küsime Confido värskelt terviseteenuste juhilt ning juhatuse liikmelt Annika Uudelepalt, mida ta soovib viimastel aastatel kiirelt laienenud suurettevõttes saavutada.

Hommikut aitavad alustada saatejuht Allan Rajavee ja Rivo Sarapik. Uudised toob teieni toimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Mis on finantsjuhi roll ettevõttes, miks on finantsidega seotud otsused üldises plaanis muutunud läbimõeldumaks ning miks tasuks kaaluda finantsjuhtimise õppimist, räägime saates ettevõtluskõrgkooli Mainor õppeprorektori Ly Hõbe ja finantsjuhtimise erialajuhi Anu Olvikuga. Lisaks ülevaatele sellest, mida erialal õpetatakse ja kuidas õpitu isiklikus ja erialases vaates enda kasuks tööle panna, kuuleme ka, kes on need tegijatest külalisõppejõud, keda loengutesse kaasatakse.

Räägime ka üldisest suhtumisest rakenduskõrgharidusse, sessioonõppe eelistest ja üliõpilaste ootustest õppeasutustele. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala tähtsamate teemade üle arutavad ajakirjanikud Neeme Korv, Simo Sepp, Kristjan Kurg ja Pille Ivask. Räägime sellest, kas riigikogu liikmel on paslik olla ka taksojuht, analüüsime, mis aktsiad on investorite alanud aasta lemmikud, ning arutame mulluse tehinguturu üle, mis ähvardab ka sel aastal jätkata buumimist.

Lisaks mõtiskleme, miks juhtub nii, et mõnel ettevõtjal kõik ärid totaalselt rappa lähevad.

13.00–14.00 "Läbilöök". Eestlane, ultrasporti harrastav Rait Ratasepp on ilmselt kõige paremas füüsilises ja vaimses vormis kaasmaalane, kes on end kümnendiga võidelnud selle spordiala maailma tippu. Hiljuti läbis ta 60 päeva jutti 60 täispikka triatloni. Seda hoolimata võistluse alguses juhtunud avariist, kus talle sõitis otsa auto nii, et võistlusratas purunes ja ta ka ise viga sai.

Teeme temaga juttu sellest, kuidas treenida ja liikuda ning terveks jääda, kuidas leida toetajaid enam kui 100 000eurose eelarvega võistlusele, kuidas ennast keerulistel hetkedel juhtida ja raskuseid ületada ning kuidas teha teoks kohutavaid ja suuri projekte.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Aasta algus on sobiv aeg ka oma nägemise ning prillide või läätsede kontrollimiseks. Saates selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno, kuidas oma nägemismeelt ja silmade seisundit kontrollida ise, mida lisaks nägemisteravusele tuleks jälgida, mida kõike tehakse optometristi vastuvõtul ning mille järgi hinnata seda, kas senised prillid ikka sobivad veel.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

