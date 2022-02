Uudised

Raadiohommikus: palgad üles, kodulaenu intress alla

Investor ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare jagab hommikuprogrammis küsitluse tulemusi. Foto: Liis Treimann

Kristi Saare utsitab sotsiaalmeedias inimesi omale palgatõusu küsima ja pangas kodulaenu intressi alla kauplema. Küsime reedeses hommikuprogrammis, milliseid lugusid on ta kuulnud ning millised nipid ja argumendid kõige paremini töötavad.

Räägime väikeettevõtjaga, kellel läks kriisi ajal hästi, niisiis sündis otsus anda lihtsalt raha neile, kelle töö oli koroona tõttu pärsitud. Räägime ka ühe eduka gasellettevõtjaga, kes oma äri ümber mõtestas ja edu saavutas. Neljapäeva õhtul jagatakse Eesti ajakirjandusauhindu - räägime kohe hommikul põnevatest võitjatest ja parematest lugudest.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Linda Eensaar.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Tööaja arvestuse kaasajastamisest räägib saates ettevõtte Begin esindaja Valter Põlts. Nimelt muudetakse spetsiaalse tarkvara abil töötajale tööaja arvestus mugavaks, turvaliseks ja paindlikuks. Saate jooksul selgitame välja, millised lahendused tööaja valideerimiseks olemas on.

Fazeri esindaja Gerda Geil jagab saates kasutajakogemust. Enne Begini tarkvara kasutuselevõttu arvestati Fazeris töötajate tööaega paberil. Saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Kui nädal tagasi kattis ja mõtestas Äripäeva nädalat kokku võttev uudistesaade 25 kõige olulisemat majandusteemat, siis sel korral on fookus sellel, kuidas orienteeruvad keerulises julgeolekuolukorras ettevõtjad ning kuidas investorid täiuslikus tormis laevanina pärituulde jätta või seada võiksid. Samuti kuulete nädala suurimatest kaotajatest ja võitjatest.

Saadet juhivad Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp, Kristjan Kurg ja Simo Sepp.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas reklaamiagentuuri Kriit projektijuht Konstantin Burõi, kellega tuleb juttu venekeelsele sihtrühmale turundamisest. Saates saame teada, milliseid kanaleid nad kasutavad, kui suure sihtrühmaga on tegemist, mis on olulised nüansid sõnumi edastamisel ning kui hästi toimib kampaania sidumine staariga.

Burõi toob välja ka mõned näited, kes teevad hästi venekeelset reklaami, ning toob näiteid, millised on peamised vead, mida tehakse.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saates tuleb juttu kahel teemal: liiklusmüra uuringust ja katkuaja uuringust. Värske uuringuga selgitati välja, et Tallinna ja Tartu elanikest umbes iga kümnes kannatab tugeva liiklusmüra käes ning peaaegu pooled inimesed puutuvad liiga suure müraga kokku. Teeme uuringust ja mürast juttu Tartu ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialisti doktorant Triin Veberiga, kes on uurimuse autor.

Kaugema terviseteemana puudutame sadade aastate tagust pandeemiat ehk katku, Musta Surma. Läbi on viidud suur rahvusvaheline uuring, milles vaadeldi, kas 14. sajandist pärinevad kirjeldused selle kohta, kui tappev see ülemaailmne taud oli, ka tegelikult paika peavad. Katkuaja uuringust teeme juttu TTÜ geoloogia instituudi professori Siim Veskiga, kes oli üks neljast uurimuses osalenud teadlasest.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma.

