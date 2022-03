Kuidas välistada, et ettevõtte reklaam ei satuks vaenulikule veebilehele

"Äripäev eetris": ärme otsi süüdlasi maa alt ja maa pealt

On väga õige, et suunanäitajaks olevad välismaised suurfirmad, nagu Apple või H&M, on Venemaa ja Valgevene turult järsult lahkunud, kuid neis riikides toimetavate väiksemate ettevõtetega on lugu keerulisem, leidsid ajakirjanikud raadiosaates "Äripäev eetris".

