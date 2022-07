Uudised

Raadiohommikus: kas Balti börsil leidub kukeseeni?

Investor Indrek Naur. Foto: Liis Treimann

Võtame investor Indrek Nauri professionaalsel abil kokku börsifirmade suure tulemustenädala. Uurime, millise sentimendi on turgude ja investorite seas tekitanud senised intressitõusud ning USA Föderaalreservi juhi Jerome Powelli avaldus.

Vaatame üle, mis toimub Balti turgudel – kas aktsiate seas kerkib ka hooajale vastavalt imemaitsvaid kukeseeni – kuhu tasuks praegu meie kandis raha paigutada ning millised vapustused võivad meid oodata sügisel.

Külla tuleb Tallinki juht Paavo Nõgene, kellega räägime mõistagi ettevõtte teise kvartali ja poolaasta tulemustest, aga ka firmas vahetuvatest tippjuhtidest. Koroonaviirus on taandunud, rahvas liigub, milline on konkurents Läänemerel, kuidas ettevõtted on keerulise aja üle elanud.

Börsiettevõtte Modera juhi Raido Toonekurega võtame ette autoturu trendid. Sel nädalal avaldatud Äripäeva Infopanga mootorsõidukote müügi konkurentsiraport tõi esile mitmeid huvitavaid aspekte, lisaks tuleb praegusel turul ette kõikvõimalikke anomaaliaid.

Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova räägib sellest, kuidas Äripäeva venekeelse sõsarlehe sisu Venemaal blokeeriti ning kas tsensorid seda ka kuidagi põhjendatavad? Saame teada, kuidas kasutajad saavad blokeeringutest mööda pääseda ning millisel moel praegusaja Venemaal vaba info veel üldse liigub.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Mai Kroonmäe.

Saatepäev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Saates arutlevad saatejuhid Kaupo Lepasepp ja Mario Sõrm filmindusega seotud autoriõiguste ja filmikunsti rahastamise üle. Saatekülaliseks on produtsent ja helirežissöör Ivo Felt ning advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Olivia Kranich, kes nõustab kliente muuhulgas intellektuaalse omandi õiguste, sealhulgas autoriõigustega seotud küsimustes ning on aidanud sõlmida lepinguid mitmete filmide valmimisel.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Selle sügise blues. Miks on 300 Äripäeva küsitletud ettevõtjat sügise suhtes pessimistlikud, miks kinnisvarafirmad kardavad, et 13 aasta hinnaralli on selleks korraks läbi. Mida näitas maailma majanduse kohta teine kvartal USA börsidel ning suurimate keskpankade viimased otsused, räägivad reedel Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ning ajakirjanikud Robert Kiuru ja Kristjan Pruul.

12.00–13.00 "Lühisaade: Obskuurne majandus". Saates küsitakse sel korral, kuhu inimesed küll jõudnud on. Hiinas võid maksta rasket raha ja kloonida oma surnud lemmiklooma.

See tõstatab aga palju moraali ja eetikaküsimusi. Seni pole hiinlased loomade kloonimist päriselt reglementeerinud ja seadustanud, seega loomade kloonijad ekspluateerivad juba kolm aastat surrogaatkasse ja -koeri, keda kulub õnnestunud klooni saamiseks väga palju. Ühtlasi ei pruugi kloonitud loomad isegi nö vanem-loomaga sarnased olla.

Saatejuht ja toimetaja on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Sel korral on gasellettevõtetele keskenduvas saates külas BBQ Entertainment omanik Enn Tobreluts. Räägime sellest, kuidas on õnnestunud käivet ja kasumit kiiresti kasvatada, kuidas ettevõtet juhitakse ja mis vigu on tehtud, miks on ettevõte keskendunud eksklusiivse cateringi pakkumisele, milliseks on tänavune aasta kujunenud ja kuulete paljustki muust. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Veenilaiendid on umbes üheksal inimesel kümnest ja ka meestel, ütleb Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg Veronika Palmiste. Õnneks on tegu enamasti kosmeetilise probleemiga, mis 80% juhtudest ei arene edasi meditsiiniliseks.

Saates räägib dr Palmiste, millal on mõistlik pöörduda arsti juurde, millisele vastuvõtule ja millist abi on võimalik saada. Juttu tuleb ka visalt levivast müüdist trombide tekkimise kohta veenilaiendites. Saadet juhib Violetta Riidas.

