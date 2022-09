Uudised

Raadiohommikus: kallid pelletid, odavad aktsiad ja tennisepeo äriplaan

Tallinn Open WTA 250 tenniseturniir toimub Tallinnas Forus Spordikeskuses 24. septembrist 2. oktoobrini. Anett Kontaveit alustab turniiri uue nädala teisipäeval. Foto: AFP/Scanpix

Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas pelletitootja Warmestoni tegevjuht Mait Kaup. Hiljuti kuulsime uudisest, et Soome suurim pelletitootja lõpetas müügi uutele klientidele, sest pelleteid jätkub vaid olemasolevate tellimuste täitmiseks. Mis pelletitega meil ja mujal toimub ja mis saab edasi?

Äripäeva ajakirjanikud käisid Eesti pankadest nõustamist otsimas: kuhu investeerida 10 000 eurot ja kuhu 100 000 eurot? Luminoris ei õnnestunud artikli tegemise ajal nõustamist saada, kuid nüüd on Luminori varahaldur Kalle Kose hommikuprogrammi stuudios kohal. Küsime, millised vanad investeerimisideed tuleks unustada ja kus paistavad uued võimalused.

Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen kirjeldab hommikuprogrammis, kuidas on Venemaa avalikkus võtnud vastu uudise mobilisatsioonist.

Nädalavahetusel algab Tallinnas WTA tenniseturniir. Küsime turniiri korraldaja Allar Hindi käest turniiri äriplaani ja korraldamisega seotud suurimate probleemide kohta.

Äripäeva ajakirjanik Martin Johannes Teder külastas kolmapäeva pärastlõunal LNG-terminali ehitusobjekti. Kuuleme kohapeal salvestatud intervjuud Pakrineeme Sadama OÜ ehitusjuhi Reedik Raudlaga.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Kellele ruttab valitsus toeks viimaste toetustega ja kes jäetakse külma kätte. Milline on majanduse tervis, mis vaatab vastu keskpanga prognoosist ja kuidas suhestuvad sellega esimesed eelarvepääsukesed. Kas idapiiri taga on kuulda karu ärkamist või lihtsalt tõmblusi ja mida arvata Eesti omamaistest vastukäikudest neile. Neile küsimustele otsivad vastuseid Äripäeva toimetuse liikmed Laura Saks, Neeme Korv ja Kristjan Pruul. Vastatakse ka ka ühele lugejakirjale. Saatejuht on Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul.

12.00–12.20 "Lühisaade: obskuurne majandus". Oh ajad, oh kombed. Veel paarkümmend aastat tagasi poleks me ette kujutanud influentseri või juutuuberi ametit. Ameerikas ja Aasias tehakse tänapäeval äri ka särimärkide väljamõtlemisega. Särimärgid ehk teematrellid ehk teemaviited ehk inglise keeles hashtag'id.

Eriti tulus on see aga pulmatööstuses. Mis värk on, kuulete saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Sel korral on kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates külas ettevõtte Unigrass omanik ja juht Andrus Kivi. Firma paigaldab erinevaid spordiväljakuid ja jooksuradasid. Saates tuleb juttu äri algusest, väljakutsetest, juhtimisest, sektori peamistest valukohtadest, hangetest ja klientuurist ning erinevatest projektidest. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Sügisjaheduse saabumisega algab meie kliimavöötmes viirusnakkuste hooaeg ja erand pole ka see aasta. Milliste mõtetega läheb sügisele vastu Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin, kuulebki seekordses saates.

Juttu tuleb COVID-19st, gripist, välisreisidelt suveniiriks toodavatest haigustest, vaktsiinide arengust ja sellest, kuidas eristada ahvirõugeid tuulerõugetest. Vastuse saab ka küsimusele, millise viirushaiguse on inimene likvideerida suutnud. Saadet juhib Violetta Riidas.

