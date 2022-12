Head uudised tulevad Zaporižžjast: Vene väed taanduvad

Vene positsioonide pommitamine Gradi mitmikraketiheitjast. Foto: Anatoli Stepanov, AFP/Scanpix

Sõda Lõuna-Ukrainas koondub sealsetele maanteedele, Donetskis käivad tihedad lahingud Bahmuti pärast ning Zaporižžja oblastis on Vene väed sunnitud taganema.

"Head uudised tulevad täna Ukraina sõjaväe kindralstaabilt, mis teatas, et venelased on Zaporižžjas taandumas," ütles Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo, kelle sõnul on praegu ebaselge, kui suur taandumine on.

