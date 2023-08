Uudised

Äripäev

12. august kell 8:55







Raadiohitid: vältimatu rikkus ja hirmuäratav värbamine

LHV analüütik Raido Tõnisson. Foto: Andras Kralla

Kuhu praegu oma raha paigutada? Millel on potentsiaali suureks kasvuks? Milliseid vigu oma investeerimisteekonnal vältida? Nendele küsimustele otsisid raadiokuulajad sel nädalal vastust, vastajate rollis finantsvaba investor Madis Pajo ja LHV analüütik Raido Tõnisson.

Ent huvi äratas ka olukord mööblitööstuses: Standardi uus juht jagas, mis seis raskusi näinud sektoris on ja kuidas väravat kolme kuuga kolmkümmend inimest. Kuulata saab ka ülevaadet kinnisvaraturust ja viimastest arengutest Ukrainas.

Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni

Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo rääkis saates „Investor Toomase tund“, millist äri nad koos Jaak Roosaarega teevad ning kuhu tema oma raha investeerinud on, et head tootlust teenida.

Saates rääkis Madis Pajo, milliseid vigu nad alustades koos Jaak Roosaarega tegid ning milliseid õppetunde ta oma teekonnal saanud on. Lisaks rääkis investor, milliseid aktsiaid ta on praegu oma portfelli ostnud, millises sektoris näeb soodushindu, kui suure osa oma sissetulekust ta kõrvale paneb ning kas ja milliste buumidega on ta kaasa läinud.

Standardi hirmuäratav värbamine: uus juht pani tehase kolme kuuga tööle

Saates on külas eelmisel aastal suhtekorraldusärist tööstussektorisse liikunud Jonatan Karjus, kes asus aprillis juhtima tuntud mööblitööstust Standard. Kuidas on möödunud aasta tööstuses ja millised on olnud kolm esimest kuud Standardi juhina?

Kevadel uue omanike käe all ja kaheksa inimesega alustanud Standard on kolme kuuga palganud üle 30 inimese. Saates vaatame kolmele kuule tagasi ja räägime, kuidas on õnnestunud tehas tööle saada ja mida näitab tellimusteraamat, lisaks on juttu mööblitööstuse olukorrast ja edasistest plaanidest.

LHV analüütik: need on hetkel kõige suurema kasvulootusega Eesti aktsiad

LHV analüütik Raido Tõnisson ütleb, et nende andmetel on Balti turul praegu kolmel aktsial väga hea kasvupotentsiaal.

"Need on ettevõtted, mis ei ole aktsionäridele kõige rohkem meeltmööda ja on juba allamüüdud," sõnab Tõnisson.

Intervjuus võetakse kokku ka börsifirmade vahetulemused ja paljastatakse, kuhu Eesti investorid praegu oma raha panustavad.

Kinnisvaraekspert: üürihindadel pole põhjust langeda

Pindi Kinnisvaraekspert Peep Sooman ütleb, et üüriturg on vilkamaks muutunud ning hinnad langustrendi ei näita.

Nädala alguses avaldas statistikaamet, et üürikorterite hinnad on tõusnud neli protsenti. Peep Sooman nende andmetega ei nõustu.

Intervjuus räägib Sooman veel kinnisvaraturu trendidest ning jagab nõu, milline oleks investorile vettpidav kinnisvaraobjekt.

Ukraina rindel võivad toimuda järsud läbimurded

Äripäeva välisajakirjanik Indrek Lepik ütleb, et viimase nädalal on ilmnenud signaale, et Ukraina on rohkem uusi üksuseid rinnetele lülitanud.

„Millal ja kus Vene kaitse läbi annab ning kus saab Ukraina edasi liikuda, need läbimurdepunktid võivad järsku ilmneda,“ sõnas Lepik. Näiteks on Ukraina alustanud Venemaa laevande ja naftatankerite ründamist Mustal merel.

Kuula intervjuust pikemalt, millal hakkavad sõja mõjusid tundma Moskva ja Peterburi elanikud ja mis mõju võib avaldada viljaleppe raugemine viljahinnale ja naftahinnale.