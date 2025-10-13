Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,1%6 624,76
  • DOW 300,9%45 889,07
  • Nasdaq 1,48%22 533,61
  • FTSE 1000,1%9 437,14
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • OMX Baltic−0,37%293,44
  • OMX Riga0,01%910,81
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,07
  • OMX Vilnius−0,24%1 262,33
  • S&P 5001,1%6 624,76
  • DOW 300,9%45 889,07
  • Nasdaq 1,48%22 533,61
  • FTSE 1000,1%9 437,14
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,97
  • 13.10.25, 18:07

Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja palgad IT-sektoris

Teisipäeval uurime Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida võib järeldada möödunud nädala langusest USA aktsiaturgudel, räägime suurinvesteeringutest, arutame, miks on tänavused Nobeli majanduspreemia uurimused märkimisväärsed ja milline on konkurentsivõimeline palk IT-sektoris.
Investorile jagab hommikuprogrammis kasulikku LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
  • Investorile jagab hommikuprogrammis kasulikku LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
  • Foto: Andras Kralla
Riik toetab miljonitega kolme suurinvesteeringut, et anda majandusele ebakindlal ajal hoogu. Kas Eesti majandus saab investeeringute abil hoo sisse ja kas Saksamaa kaitsetööstuskontserni Rheinmetalli pakkumise tagasilükkamine oli Eesti jaoks õige otsus, seda uuris majandus- ja tööstusminister Erkki Keldolt tööstusuudiste teemaveebi juht Harro Puusild. Kuulame seda intervjuud kell 7.45.
Esmaspäeval selgusid Nobeli majanduspreemia laureaadid, kes selgitasid, kuidas saavutada kasv innovatsioonist juhitud majandusolukorras. Mille poolest olid need uurimused märkimisväärsed ja mida on meil neist õppida, sellest räägib pärast kella 8.00 uudiseid Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.
Kella 8.30 paiku vaatame otsa aktsiaturgudele, räägime USA ja Hiina vahelistest pingetest ning küsime, mida võib oodata kahe nädala pärast toimuvalt Föderaalreservi kohtumiselt. Kas praegu tasub USA turgudele raha panna? Külas on LHV makroanalüütik Triinu Tapver.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Pärast kella 9.00 räägime finantstehnoloogiafirma Wise’i töösuhete tiimi juhi Brett Lemsaluga värbamisest IT-sektoris, palkadest ja töötajate kaasatusest.
Raadiohommikut veavad Mai Kroonmäe ja Kristjan Kurg.
10.0011.00 “Sisuturundussaade”. Saates arutleme, miks loobub üha rohkem ettevõtteid oma autopargist ja liigub täisteenusrendi peale.
Stuudios on Verstoni juhatuse esimees Jarmo Liiver ja Mobire Eesti juhatuse esimees Marek Kurs.
Saatejuht on Lauri Toomsalu.
11.0012.00 “Investor Toomase tund”. Saates keskendume küberohtudele, mis varitsevad erainvestoreid. Näiteks möödunud aastal kaotasid Eesti investorid petturitele 4 miljonit eurot ning hinnangute järgi on petturid muutunud järjest professionaalsemateks.
Praktilisi nõuandeid investorite küberhügieeni kohta jagab küberturbe-ettevõtte Neverhack rahvusvaheliste suhete juht Anett Numa. Numa on mitmekesise karjääri jooksul pidanud diginõuniku ametit Eesti esitluskeskuses, aga on ka kujundanud küberkaitse poliitikat kaitseministeeriumis NATO ja Euroopa Liidu juures.
Saatejuht on Merian Tiirats.

Hetkel kuum

  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
  • 09.10.25, 14:00
8 euroga šokolaaditahvlit müüv Kalev: varsti vaatame hinnad üle
Lisatud analüütikute prognoosid
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
  • ST
  • 13.10.25, 14:35
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?

Artikkel jätkub pärast reklaami

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Külas on Merko Ehitus Eesti juht Jaan Mäe ja kinnisvaraarendaja Kapiteli juht Taavi Ojala. Räägime äsja valminud Arteri kvartali näitel, kuidas korraldatakse suurte ja keeruliste objektide puhul ehitustöid, millised on ehitaja ja tellija vahelised tööde teostamiseks sõlmitavad kokkulepped ning kuidas võimalikke erimeelsusi lahendatakse.
Saadet juhib Lauri Leet.
15.0016.00 “Turismitund”. Seekord räägime kahe Eesti kokaga, kes on värskelt pääsenud maailma parimate kokkade nimekirja. Külla tulevad tippkokad Tõnis Siigur ja Peeter Pihel. Teeme juttu tunnustusest, tippkokaks kujunemisest ja Eestist kui restoraniriigist.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

S&P 500 lisas 1,3% ja Nasdaqi liitindeks tõusis 1,8%.
  • 13.10.25, 17:06
Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge
Tänavuse Nobeli majanduspreemia suurus on ligikaudu 1 miljon eurot.
  • 13.10.25, 13:27
Nobeli majanduspreemia läks kolme laureaadi vahel jagamisele
Horizoni uue plaaniga peaks Kehrasse tekkima 30 uut töökohta. Fotol Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi omanik Sonny Aswani.
  • 30.09.25, 18:17
Ettevõtjate kolm äriplaani said riigilt kümneid miljoneid, koguinvesteering ulatub 400 miljoni euroni
Suur kaitsetööstusekontsern rajab oma tehased Lätti ja Leetu.
  • 27.09.25, 10:03
Tuntud Saksa börsifirma tahtis Eestisse rajada laskemoonatehast
Eesti lükkas pakkumise tagasi
DAB+ ehk digiraadio platvorm muutub üheks oluliseks kriisikommunikatsiooni kanaliks.
  • ST
  • 13.10.25, 14:35
Infosulgu tekkida ei tohi! Kuidas tagada elanikkonna teavitamine kriisiolukorras?
Yolo grupi omanik Tim Heath teatas, et kogu Pärsia lahe piirkonnas uuritakse praegu võimalusi, kuidas end mänguturule sättida.
  • 09.10.25, 15:40
Paradiis ootab: suurelt koondanud Yolo Group suundub magusale turule

Hetkel kuum

“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Investor ja ettevõtja Mart Espenberg usub, et tavaline, stabiilne ettevõtlus on sama väärtuslik kui idufirmade maailm. Kõige tähtsam on lahendada päris probleeme, mitte raha põletada.
Suur lugu
  • 12.10.25, 13:07
Tehnoloogiajuht paneb idufirmad päriselt tegutsema: „Suur summa raha võib muuta laisaks“
Jana Saarkoppel Investor Toomase konverentsil.
Saated
  • 12.10.25, 09:05
Börsiajakirjanik hoiatab sõnavabaduse riive eest. “Tahaks loota, et kõik vastu taevast ei lenda!”
S&P 500 taandus reedel umbes 2,7%.
Börsiuudised
  • 11.10.25, 00:29
Järsk langus: USA aktsiatel oli halvim päev alates aprillist
Septembrist hakkas ootamatult kehtima keeld osadele geellakkidele. See aga jättis küünetehnikud raskustesse.
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
Scania Baltikumi juht Janno Karu hoiatab ühiskonnas süveneva probleemi eest.
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
Sisuturundus
  • 02.10.25, 13:57
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
  • PRO
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
“Eesti majanduse puhul räägitakse samuti klaaslaest, mis pärsib majanduskasvu ning millest läbi murdmiseks on tarvis suurendada majanduse teadmusmahukust,” märgib Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Rahakott on Isamaal väga sügav ja Eesti nende plakatitega kaetud, aga Reformierakonna kampaaniakuludele jäävad nad kahekordselt alla
Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot
Suurim annetus oli 100 000 eurot
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Woola loodab äsja allkirjastatud investeeringuga jõuda järgmise aasta kolmandaks kvartaliks kasumisse. Pildil on Woola asutajad (vasakult) Katrin Kabun, Anna-Liisa Palatu ja Jevgeni Širai.
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
Investorile jagab hommikuprogrammis kasulikku LHV makroanalüütik Triinu Tapver.
Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja palgad IT-sektoris
Tänavuse Nobeli majanduspreemia suurus on ligikaudu 1 miljon eurot.
Nobeli majanduspreemia läks kolme laureaadi vahel jagamisele
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
  • ST
Raben Eesti logistikateenused vastavad kohalikele vajadustele, aga Euroopa mõõtkavas
Oma valimissoovituse andis alanud nädalal Äripäeva toimetus. Nüüd on investor Toomase kord öelda, keda tema eelistab võimule.
Minu valimissoovitus: mind huvitab kasv, mitte nostalgia
S&P 500 lisas 1,3% ja Nasdaqi liitindeks tõusis 1,8%.
Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge
Norra naftafondi osakaal LHV Groupi omanikeringis on kuivanud 0,52 protsendile.
Norra naftafond müüb veelgi agaramalt Tallinna börsi aktsiaid
Teisipäeval ja kolmapäeval annavad kolmandas kvartalis tehtud käekäigust teada USA suuremad pangad.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Podcastid

Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
00:00
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Hommikuprogramm
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
00:00
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
2
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
3
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda
4
Suur lugu
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
5
Saated
  • 11.10.25, 09:45
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
6
Uudised
  • 11.10.25, 10:30
Tippjuhid: inimesed on Eesti kõige tõsisem mure

Viimased uudised

Saated
  • 13.10.25, 18:07
Raadiohommikus: pinged aktsiaturgudel ja palgad IT-sektoris
Uudised
  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Arvamused
  • 13.10.25, 17:58
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 17:15
KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe, energiatõhususe ja ohtlike ainete asendamise projekte
Börsiuudised
  • 13.10.25, 17:06
Trumpi sõnad rahustasid ärevaid USA turge
  • PRO
TOP
  • 13.10.25, 17:00
Sõidukimüüjate TOPi mullune tippkasum vähenes märgatavalt
Uudised
  • 13.10.25, 16:23
Suurim erakond kulutas valimiskampaaniale pea miljon eurot
Suurim annetus oli 100 000 eurot
  • PRO
Saated
  • 13.10.25, 16:00
Bussijuhid eelistavad aina enam juhuvedusid. “Nad ei jaksa seda Tallinna‒Pärnu vahet kogu aeg sõita”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025