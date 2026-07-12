Nädala lood: Hiiumaa miljoniprojekti varjutab ärivaidlus, Gross kasvatas käivet, Kriisat saadavad jutud hasartmängusõltuvusest

Nädala olulisemate lugude sekka jõudsid Hiiumaa miljoniprojekti ähvardav kohtuvaidlus, korvpallur Kerr Kriisa kelmusesüüdistus, ukrainlaste kadumine tööturult ning Oleg Grossi firma kasv.
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- kuidas arenes Hiiumaa 2,1 miljoni euro suuruse üürimaja vaidlus ja kui suureks paisusid osapoolte rahalised nõuded;
- miks räägivad tööjõufirmad, et ukrainlasi jääb Eesti tööturul vähemaks, ning kust otsitakse neile asendust;