Mis on miljonäride parimad kingid?

Jõulud on taas kätte jõudnud. Kui oled üks nendest, kes pole veel kinke teinud või jääb nendega hiljaks, siis hea uudis on see, et kingid ei pea alati kallid olema. Parimad kingid ei olegi hirmkallid.

Portaal Inc küsis sellel aastal kaheksalt ettevõtjalt, milline on nende parim jõulukink, mis nad saanud on. Kui sa pole kinki jätkuvalt veel teinud, siis ehk saad siit inspiratsiooni.

1. Justin Wolverton, Halo Top Creamery asutaja

„Mind kasvatati üles sõjaväe perekonnas ning olin pidevalt liikumises. Ma pidin minema uude kooli, leidma uusi sõpru ja pidevalt sobituma. Konstantseks jäid aga minu Calvin & Hobbesi raamatud. Ma armastasin neid raamatuid, aga kaotasin nad üles kasvades ära.

„Kaks jõulu tagasi võtsid mu sõbrad kampa ning ostsid mulle kogu Calvin & Hobbesi antoloogia. Nad tõid selle minu juurde ja mul polnud õrna aimugi, et mulle tuuakse jõulukingitus. See on minu kõige parem kink, sest nad mäletasid, mida ma olin neile möödaminnes öelnud.“

2. Whitney Wolfe, Bumble asutaja

„Minu selle aasta pulmade eel andis minu ämm mulle vanamoelise kaelakee, mis kuulus tema emale. Seda ema kutsuti Queen P-ks. See on kõige ilusam kaelakee, mida ma kunagi näinud olen. See oli nõnda kõnekas ning on praegu minu jaoks üks tähtsamaid asju.“

3Mark Cuban, Shark Tanki investor ja NBA korvpalliklubi Dallas Mavericksi omanik

„Pilt ühest mu poja kirjutatud esseest. Ta oli siis 7-aastane. Poeg kirjutas, et olen tema kangelane ja kui ta kasvab üles, siis ta tahab saada ettevõtjaks nagu mina.“

4. Biz Stone, Twitteri kaasasutaja

„Minu kõige lemmikum kink on väike mänguveoauto, mille kinkisid mulle õpetajad ja kogukonnaliikmed. See oli sinine ja valmistatud tõelisest metallist. Ma ei teagi, miks see mu lemmik on. Võib-olla selle pärast, et kasvasin üles vaesena ning sain kingituseks tavaliselt sokke või teisi vajalikke esemeid. Ma mängisin veoautoga pidevalt.“

5. Billie Whitehouse, WearableX asutaja

„Minu kõige parem kink, mida saada või anda, on alati kogemus, mis annab sulle inimesena midagi juurde. Parim mulle tehtud kink on üks reis, kus üheks nädalavahetuseks eemalduti tööst ja elust täielikult. Tegime palju joogat, rääkisime, nautisime loodust ja tervislikku toitu. Inimesed olid toredad ja see kingitus annab siiamaani midagi juurde.“

6. Juan Pablo Montufar, Bouqs Company kaasasutaja

„Parim kink on vinüülimängija ning Ike & Tina Turneri Workin Together album, mis oli vinüüli peal. Selle andis mulle mu abikaasa (tol hetkel tüdruksõber). See muutis mu elu, sellest sai minu lemmikhobi ning olen sellest ajast peale plaate kogunud. Võib öelda, et mul on Ecuadori blues-soul roki parim vinüülikogumik.“

7. Sarah Kauss, S’welli asutaja

„Muidugi meeldib mulle kinkida S’welli pudeleid. Minu parim kink on aga päevik. Ma täidan päevikut iga päev ja olen leidnud, et see on üks minu kõige kasulikumaid hobisid. Mul on hea meel seda ka teistega jagada ning ärgitada neid sama tegema.