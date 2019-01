2019: ühiskonna stress ja pinged kasvavad

2019. aastal on oodata pingete ja stressi kasvu ühiskonnas, mis Eestis võib EKRE tõttu väljenduda füüsilistes konfliktides meeleavaldustel, leiab vabaerakondlasest kirjanik Ülo Mattheus.

Ülo Mattheus. Foto: Elmo Riig

Üldises plaanis hägustub piir eraelu ja avaliku vahel ning suureneb sekkumine inimese eraellu. Ennekõike puudutab see elektroonilist andmetöötlust, andmete lekkimist sotsiaalmeedia kontodelt ja ka inimese jälgimist nii linnakaamerate kui ka liikluskaamerate poolt. Me ei saa kasutada ei oma nutitelefoni, oma gmaili või Google Maps rakendust, lubamata Google’ile ligipääsu oma andmetele. Mind isiklikult üllatas Google’i „sõbralik“ pakkumine, kas ma ei tahaks levitada (oma sõpradega jagada) oma väikesest lapsest vannis tehtud fotosid? Ehk siis Google pääseb ligi ka teie kõige eraelulisematele sündmustele ja isegi kui Google neid ise ei levita, ei ole need andmed kaitstud häkkimise ja pahatahtliku kasutamise eest.