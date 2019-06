Viivika Rõuk: tahan, teen ja võimutsen

Minister Martin Helmel, Mart Helmel, Riina Solmanil ja Urmas Reinsalul on vist võim pähe hakanud, sest midagi muud nende tegudest järeldada on raske, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Viivika Rõuk.

Foto: Erik Prozes

Kui elus asjad meeltmööda liiguvad, ei pruugi seda tähelegi panna. Kõik ju sujub, mis seal ikka pikalt mõtiskleda. Küll aga ei jää märkamata see, kui asjad halvasti lähevad. Mulle tundub, et sama on võimu ja võimu jõu tunnetamisega: kui oled valitseva võimuga valdavalt nõus, ei pruugi selle väge tähelegi panna. See on ka ohtlik, kuid pole praeguse kirjatüki teema. Hetkel on oluline, et valitsevate ministrite jõud on kohutavalt märgatav. Tekib isegi küsimus, kas ministritele on võim pähe löönud.