Meelis Mandel: oled selles nimekirjas, oled tegija

Iga juht teab, et tunnustamine, avalik õlalepatsutamine on nii oluline. Mis veel eriti hea – see ei maksa midagi. Ja ometi teeme me seda vähem kui peaks, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel täna ilmunud TOP100 eriväljaandes.

Meelis Mandel. Foto: Raul Mee

Ettevõtete tunnustamisega on sama asi. Igavesti tore, kui keegi midagi tunnustavat ütleb või kirjutab sinu tööandja või sinu ettevõtte kohta. Ja seda pole kunagi küllalt, pigem ikka vähe.