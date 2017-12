LHV ostis 20 miljoni eest Šiauliai panga võlakirju

Ainult tellijale

Kaspar Allik 22. detsember 2017, 14:30

Ainult tellijale

LHV on saanud suurinvesteeringute maitse suhu: aasta lõpetavad LHV pensionifondid Šiauliai panga võlakirjade 20miljonilise ostuga, mille Eesti investorite seas populaarne pank üksi nende jaoks välja laskis.

LHV porfellihaldur Romet Enok kinnitas, et Šiauliai panga võlakirjade ostjateks on täies ulatuses LHV pensionifondid. "Tänavu on see juba kolmas pensionifondide investeering Baltikumi pankade võlakirjadesse. Näeme, et pankade võlakirjade turg on taas tärkamas. Tänast intressikeskkonda arvestades on tegemist win-win-tehinguga," ütles Enok.

Ta lisas, et Leedu pank sai kapitali headel tingimustel, kuna kaasatud raha on hoiustest pikemaajalisem ning see võimaldab neil oma klientidele rohkem laenu anda.